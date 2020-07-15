美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）研發的新冠肺炎疫苗人體測試結果14日傳出捷報，受測者皆產生免疫反應，並且只出現疲勞、頭痛等輕微副作用。

美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）研發的新冠肺炎疫苗人體測試結果昨（14）日傳出捷報，受測者皆產生免疫反應，並且只出現疲勞、頭痛等輕微副作用。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，莫德納公司與美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）攜手合作研發的新冠肺炎疫苗第一階段臨床試驗結果傳出捷報，團隊昨日在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）刊登的研究成果顯示，疫苗成功誘發所有第一階段臨床試驗受試者的免疫反應，並且受試者只出現疲勞、發冷、頭痛、肌肉痠痛、施打部位疼痛等輕微副作用。

莫德納疫苗是全美第一個在經過同儕審查的醫學期刊中發布成果的疫苗，莫德納預計本月稍後進行第3階段大型試驗。

莫德納周二發布新聞稿指出，如果未來的試驗都順利，公司預計每年生產5億劑疫苗，自2021年開始，預計能夠提升產量至每年10億劑疫苗。

莫德納指出，第一階段試驗結果出現的免疫反應看起來很有希望，不過他們不確定目前出現的免疫反應足夠保護受試者免於感染病毒。

莫德納預計27日讓旗下mRNA-1237疫苗進行第3階段大型臨床試驗。

莫德納mRNA-1237疫苗第一階段臨床試驗共有45名健康成人參與，年紀介於18至55歲之間，他們在3月16日至4月14日間施打第一劑疫苗，28天後施打第2劑疫苗。

(中時電子報)