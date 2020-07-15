前總統陳水扁近期為照顧住院的扁媽，從高雄搬到台南，今天更曬出一張扁媽躺在台南麻豆新樓醫院病榻上的照片，並直言，「蔡總統兩次到西庄老家看我，不知道是真情還是假意？」，相關評論讓不少網友驚訝留言，「阿扁總統，不要這樣子」。

扁子民進黨高雄市議員陳致中，日前曬出和姊姊陳幸妤為媽媽吳淑珍過生日照，但阿扁媽媽卻因病住院，阿扁先前在母親節時臉書曾透露，扁媽因「肺炎併雙側肋膜積水、菌血症、糖尿病、高血壓、貧血慢性腎疾病等疾病」多次進出醫院，狀況並不樂觀。

阿扁今15日更在臉書指出，扁媽住院後，「蔡總統兩次到西庄老家看我，不知道是真情還是假意？」，並透露，先前2次時間分別在2011年9月10日，以及2019年3月1日。

相關言論引起網友留言討論，「阿扁總統，不要這樣子」、「至今尚未特赦，是真是假，自己心裡明白！」、「跟蔡/新潮流現在做的來比，阿扁以前是非常認真且守份際的.」、「她不關心啦！怎能關心妳！阿嬤，這是『六月掛菜假有心啦』」。但也有網友直言「要特赦不能這樣要啦…小英不會給的啦」。

阿扁媽媽因病住院照。(圖/翻攝自 阿扁臉書)

(中時電子報)