謝玲玲離婚後和無緣婆婆林余寶珠感情仍好。（圖／翻攝自hlingling、upochu IG）

「歌壇東方不敗」張清芳6月和富商老公宋學仁宣布結束15年豪門婚姻，今(15日)周刊報導張清芳從身家約150億的宋學仁手上取得16億天價贍養費，然這筆數字並非女藝人離婚之首，「婉君表妹」謝玲玲1995年和香港巨富林百欣次子林建岳離婚時，贍養費高達17億。

63歲謝玲玲當年演出《婉君表妹》，被譽為當代天才童星，1980年她和知名富二代林建岳結婚，陸續生下2子3女，然男方不顧已婚身分，與「小倩」王祖賢傳出緋聞，後來還不惜提出離婚，據《鏡周刊》報導，謝玲玲取得約17億台幣的贍養費，並將林建岳給她的股票賣掉，改到上海等地投資房地產，成為包租婆。

而謝玲玲後來與林建岳的母親林余寶珠仍維持良好關係，2016年林余寶珠過90大壽，謝玲玲曬出帶著一雙兒女替無緣婆婆慶生照片，當時她下跪替余寶珠奉茶，並作揖說：「恭祝我的永遠婆婆90大壽，祝願她永遠健康平安，快樂」，林余寶珠也曾表示將謝玲玲視為「永遠的兒媳」，過去有媒體問謝玲玲是否想見王祖賢復出？謝玲玲低調說：「這要問她，但我本人是不會復出」。

(中時電子報)