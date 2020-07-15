美國總統川普美東時間14日表示，當前他對與中國進行第二階段貿易協議並不感興趣。

CBS報導，川普對於中美第二階段貿易協議磋商是否無望的問題稱，自己現在對與中國磋商不感興趣，中美1月才剛達成一份很棒的協議，但協議才剛簽署墨水未乾，中國就給美國帶來一場瘟疫。

川普同日也簽署香港自治法與行政命令，取消香港優惠待遇地位。

而路透指出，中國14日對美國的玉米採購量創單日歷史最高紀錄，反應中國正努力兌現貿易協議承諾。

(工商 )