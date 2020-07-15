美陸進行二階段貿易協議磋商？川普一句話打槍 09:512020/07/15 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美陸進行二階段貿易協議磋商？川普一句話打槍(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普美東時間14日表示，當前他對與中國進行第二階段貿易協議並不感興趣。 CBS報導，川普對於中美第二階段貿易協議磋商是否無望的問題稱，自己現在對與中國磋商不感興趣，中美1月才剛達成一份很棒的協議，但協議才剛簽署墨水未乾，中國就給美國帶來一場瘟疫。 川普同日也簽署香港自治法與行政命令，取消香港優惠待遇地位。 而路透指出，中國14日對美國的玉米採購量創單日歷史最高紀錄，反應中國正努力兌現貿易協議承諾。 (工商 ) #中國 #貿易協議 #磋商 #川普 #第二階段 也許您會感興趣 財經熱門新聞 有120萬要買台積電還是合一？專家分析後說... - 財經 每月配息！你一定要認識這檔台股規模最大的ETF - 財經 喊500…台積電又噴上天能買？億級操盤手驚爆1句 - 財經 散戶小心！看新聞押這幾檔股票 專家爆最慘結果 - 即時 驚！國壽百億投資印尼銀行遇詐貸 金管會說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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