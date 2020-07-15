新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，加上病毒感染速度快，著實令各國政府傷透腦筋。日前阿根廷更發生一起詭譎的「海上集體感染」案例。一艘漁船的61名船員，在出海前遵照規定完成14天隔離，且病毒檢測均呈陰性；不料，卻在出海作業35天後，船上爆出竟有57人感染了新冠肺炎，且無法確認感染途徑。

根據《Buenos Aires Times》報導，當地衛生局表示，阿根廷籍拖網漁船「越前丸」號（Echizen Maru），在出海前所有船員皆已接受過14天強制隔離，且檢測確認為陰性後，才獲准登船出海，卻依然在海上作業35天後，有57人遭檢測感染新冠肺炎病毒。

火地省衛生局官員阿法羅（AlejandraAlfaro）表示，「（我們）很難確定船員的感染途徑，因為『越前丸』的船員，在35天內都未接觸過陸地，且所有補給品都已在離開港口前，於烏斯懷亞運上船。」

烏斯懷亞地區醫院傳染病科主任巴拉托雷（Leandro Ballatore）則說道，「這樣的狀況從未出現在目前已知的所有報告中，因為不論任何地區，至今為止都未曾出現過如此長的病毒潛伏期。」而目前「越前丸」號已返回烏斯懷亞港，全部船員均被隔離在船上，只有醫療人員才能登船。

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(中時電子報)