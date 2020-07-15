雲林縣麥寮鄉六輕塑化煉2廠起火燃燒，濃煙密布。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）
雲林縣麥寮鄉六輕塑化煉2廠起火燃燒，濃煙密布。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林麥寮六輕廠區驚傳火警！台塑六輕廠區塑化公司煉製2廠，今（15日）上午9點第2套加氫脫硫單元異常，冒出濃濃黑煙，消防隊派出10輛消防車搶救中，目前並未發現有人員傷亡。

雲林縣消防局15日上午9點接獲民眾報案，指六輕廠區冒出大量濃煙，立即派遣第3大隊、麥寮分隊、北5分隊人車前往現場，計消防車輛10輛、消防人員17名。

消防人員15分鐘內抵達現場，確認為塑化煉2廠RDSII（加氫脫硫）製程起火燃燒，目前持續搶救中。

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(中時電子報)

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