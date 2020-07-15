超商系統出現流量超載的畫面，一度卡了10分鐘。（游念育攝）

超商系統出現卡卡的情形，民眾重複按了好多次。（游念育攝）

店員也在機器旁協助操作，幫助民眾領取三倍券，但系統卡住店員也沒辦法。（游念育攝）

三倍券開放領取首日，各大超商從早上9點就可開放領取，不少預購的民眾9點就準時到機器前等待，但卻出現機器卡卡的情況，使用量超載人數過多，甚至有民眾連續按了快10分鐘才成功，引發民眾不滿，但店員也只能無奈緩和民眾情緒，不過也有搶頭香的民眾只花了15秒時間就領取成功。

三倍券領取開跑，各大便利商店9點一到就出現人潮，許多民眾想搶在首波使用消費券，711也推出許多使用消費券的優惠，但開放首日有些商品套組尚未補齊，搞的店員霧煞煞；也有長輩在沒有預購的情形下，跑到便利商店以為可以直接領取，排完隊插卡後才得知要預購。

首波拿到三倍券的李太太說，操作機器時等待太久，一直出現流量管制中的圖示，花了大約10分鐘才成功，超商應先前做好流量測試，不然全國這麼多人領取，當然會卡住，今晚會和家人到夜市逛逛使用消費券。

排在隊伍中的高先生指出，以為機器操作會很快，按完就可以走，沒想到前面的人卡很久，加上到櫃台領取，店員又會推銷產品，有些人會購買，又要再排隊等待一次，因休假才有時間在這裡排隊，不然真的浪費很多時間。

沒有預購的林姓奶奶說，看到超商門口貼消費券今天就可以開始領取，根本不知道要預購，以為超商就可以領，而且也不會操作機器，好不容易排到，民眾熱心協助，才發現沒有預購不能領。

全家便利商店吳姓店員指出，店長已加派人手，兩人負責消費券，一人負責平時的結帳，早上已經夠忙了，加上消費券領取人手勢必不夠，店員也會到機器旁邊協助領取。

(中時 )