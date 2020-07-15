振興三倍券發放首日，各地郵局排隊熱度不一，台北北門郵局為中華郵政公司的台北責任中心局，由於存貨量多且沒有鄰近住宅區，排隊人潮相對較少，《中時》實測領3份三倍券，進門到領完僅花6分08秒，速度比預期更快。

記者到北門郵局實測現場領取三倍券，並替另外2人代領，一共3份。進門時先有郵局人員詢問辦取業務，聽到是來領三倍券後，發給記者3張號碼牌，由於現場沒有人排隊，記者直接被工作人員引導至儲匯櫃台。

櫃台人員先檢查領取人的健保卡，由於健保卡上沒有照片，櫃台要求再核對身分證，另外2份代領則只要健保卡即可。

櫃台人員拿3張健保卡逐一插卡，並取出包裝好的信封袋，裏頭排列好5張200元、4張500元，每核對完一份就會交給領取人簽名確認。

插到第3張健保卡時，郵局網路疑似流量太大，一度卡住無法動彈，但大概30秒後排除狀況。記者計時，從進門到領完3份三倍券，僅花6分08秒，比起中華郵政先前預估每份的櫃台作業就要2分半鐘，速度快上許多。

(中時 )