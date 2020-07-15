直擊三倍券郵局開賣現場

郵局三倍券今早開賣，許多民眾特地起個大早前去排隊，北市青年郵局外，一早8點半已有超過百人排隊，不過許多人都不知道，今天只限身份證字號最後一碼單號的民眾購買，一名身份證雙號的男子執意要買，甚至在現場抓狂、大聲咆哮：「明明都有繳稅金，為何還要分單雙號？」，引來警方關切「是在大聲什麼？」。

許多民眾今天特地早起前來排隊，除了幫自己買，也不少人是幫家人代買，不過由於許多老人家搞不清楚單、雙號規定，今天周三只限身分證尾數單號的人購買，因白跑一趟，為此大表不滿，認為還要分單雙號太麻煩，規定不夠便民。

目前郵局販售三倍券，周一、三、五只限身分證字號尾數單號的人購買，周二、四才開放雙號，周六則是單雙號都能買，周日不開放。郵局今天首賣三倍券，北市青年郵局特地開設一個三倍券專用櫃檯，根據現場民眾表示，開賣不到20分鐘，號碼牌已經發到540號，每人購買三倍券約需1至2分鐘。

(中時電子報)