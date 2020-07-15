繼今年樂高集團（LEGO）與任天堂公司(Nintendo)攜手公布全新系列「樂高超級瑪利歐」，引起全球樂高迷、超級瑪利歐粉絲討論。今(14)日樂高集團宣布與任天堂公司加碼推出──「LEGO Nintendo Entertainment System」。此款原型為任天堂經典主機Nintendo Entertainment System，由樂高精細還原主機細節，包含遊戲卡槽與卡帶、手把搖桿控制器、以及電線等經典配備。
「LEGO Nintendo Entertainment System」盒組中包含復古電視機以及可卷軸移動的8位元復古超級瑪利歐遊戲畫面，拼砌完成後，將電線連接上LEGO NES以及復古電視機，彷彿搭上時光機回到1980年代復古場景，讓玩家重溫當年第一次看見瑪利歐在螢幕當中跳躍的畫面，極具收藏價值！更值得一提的是，只要將「71360瑪利歐冒險主機」中的樂高瑪利歐人偶，開機後放在LEGO NES復古電視上，樂高瑪利歐人偶隨即會發出隱藏版特別音效及動畫，重現經典超級瑪利歐兄弟遊戲！LEGO NES以及樂高超級瑪利歐全系列將於2020台北國際ACG博覽會正式公開亮相，LEGO NES將於8月1日於遠百信義A13樂高授權專賣店正式上市。
(科技)
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