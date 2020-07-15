台北市中山警分局長春路派出所員警15日凌晨4時許，於中山區新生北路三段巡邏，發現1輛白色自小客車怠速，形跡可疑，警方上前攔查，駕駛不願配合，竟倒車衝撞員警，加速逃逸，執勤員警先開槍擊破車胎，再鍥而不捨攔截圍捕，查獲毒品通緝犯及毒品海洛因，並將該車駕駛鄭男及同行乘客共4人帶回偵詢，全案依法偵辦中。

警方表示，長春路派出所員警於5日凌晨擔服巡邏勤務，巡經新生北路三段49號附近，發現一白色自小客車怠速，經警示意駕駛搖下車窗盤查，駕駛鄭男不願配合，反催油門倒車衝撞員警。

員警見該車已對警方有明確攻擊衝撞行為及為避免造成他人危害，遂向鄭男所駕駛的自小客車左後輪射擊數槍制止，該車仍不顧車輪已破風，仍持續逃逸拒絕停車受檢。

經通報攔截圍捕，警網於中山橋附近，成功攔查該車，隨即破窗，將車上40歲鄭姓駕駛等人強拉下車壓制逮捕。同行乘客33歲洪女為毒品通緝犯，另有38歲林男與36歲黎女。

經警方檢視車內，於副駕駛座查獲2.54公克的海洛因，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務偵辦，毒品通緝犯洪女解送歸案。

(中時電子報)