LIVE／高雄市長補選參選人號次抽籤

今（15）日高雄市長補選抽號次，依登記順序，抽籤順位為民眾黨候選人吳益政、民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁。抽籤結果出爐，陳其邁1號、吳益政2號、李眉蓁3號。

稍早，李眉蓁在江啟臣、朱立倫陪同下，已抵達鳳山行政中心準備抽籤，團隊發言人謝龍介也在現場。李眉蓁等待10點開始抽籤，不時低頭滑手機，江啟臣、朱立倫則在後方座位與其他國民黨團員談話，有說有笑。

9點54分，吳益政也抵達現場。抽籤結束後，吳益政表示，未來30天會與高雄人對話，想辦法怎麼幫高雄人加薪，笑說自己是「悶騷型」，雖然起步比較慢，但站穩腳步，後面就會跑很快，準備好後手腳就會比較快，畢竟對高雄也很熟悉。

陳其邁則是自己撐傘走到禮堂，現場歡呼聲四起，不斷喊「加油」、「陳其邁凍蒜」。陳其邁期許自己能夠在擔任市長期間，市政重開機，努力打拚，作一個第一名的市長，目標施政滿意度能拿第一，「緊緊緊、衝衝衝」。面對江啟臣、朱立倫等國民黨大咖陪同李眉蓁出席抽籤，陳其邁強調，人民才是大咖。

李眉蓁高雄補選號次抽到3號。

李眉蓁抽到3號，受訪時表示手勢很可愛、很開心。對於改編周杰倫新歌，版權及使用抖音平台引發質疑，李眉蓁說，因考量版權問題，所以才用抖音拍攝較沒疑慮。

陳其邁、李眉蓁在政見上也互相攻防，陳其邁認為李眉蓁僅是延續韓國瑜的政策，李眉蓁則回擊，陳其邁政見多是「複製貼上」。

(中時電子報)