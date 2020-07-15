2020年受疫情影響，對求職、轉職者來說是相當不容易的一年。然而，危機就是轉機，許多嶄新的商業模式也不斷出現，如因應未來生活智慧化所需的「人工智慧」、「5GAIoT」、「智慧機械」，或是受到全球人口結構高齡化、慢性病比例及高風險傳染傳播率提升，而使需求持續攀升的「生技醫藥」，以及臺灣為能源轉型，所需要的「智慧電網」，都將催生許多新職業。工研院為產業超前部署未來職缺所需要的關鍵能力，聚焦2030五大關鍵領域技術，讓學習者能提前接軌未來產業需求，成為未來10年搶手人才！

工研院產業學院執行長周怡君表示，工研院作為與產業鏈結的橋樑，擔負起將高等教育人才接軌產業的角色，多年來致力於培訓產業創新升級的在職人才。隨著半導體、資通訊、生技醫藥等產業的快速發展，產業對於人才職能需求也不斷的變化，為協助學習者搶得先機、避免產業出現人才需求缺口，此次特別邀集產業、工研院專家、學者等組成專家委員會，找出2030關鍵職業技能，並進一步模組化，規劃出「職能學習路徑」，讓學習者清楚未來關鍵職能所需的能力，可視各自的情況與需求選課學習，猶如拼圖般完成職能的養成，提前為2030關鍵職涯布局。

「2030五大領域關鍵工程師精修系列」，是工研院為培育未來關鍵人才特別設計的重要職業學習途徑，此項計畫對準政府六大戰略產業及工研院「2030技術策略與藍圖」，從智慧生活、健康樂活、永續環境出發，聚焦在人工智慧、5GAIoT、生技醫療、智慧機械及智慧電網等五大領域中的關鍵職能，部署10年後產業所需的人才與職能，發展每個職業完整的學習地圖。目前已完成超過20個關鍵職能學習路徑圖，例如，讓電腦開始聽懂人話的自然語言處理是近年成長最迅速的AI應用，包含客服機器人、智慧音箱、醫療文獻探勘等，市場規模龐大，企業對於「自然語言處理工程師」需求相當殷切，學習者可根據學習地圖為自己的職涯加值，讓自己成為企業不可或缺的關鍵人才。

關鍵職能學習路徑圖上的課程包含實體課程與線上課程，讓學習者可以依個人需求選擇，同時，在課程設計上著重技術型的專業訓練、跨領域的創新知識，並連結工研院研發技術領域與案例，搭配實作應用，由洞悉產業需求的講師引路，讓學習者學成後可快速接軌產業。

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