外貿協會辦理「2020跨境電商說明會暨洽談會」，參與的泰、越、新、馬、印尼及中國等6國7大電商平台陣容堅強，廠商出席活動相當踴躍，活動吸引203家廠商到場參加，貿協此次首創以「VR虛擬產品展間」結合「遠距視訊」，讓買主與廠商洽談時可全視角了解產品細節及規格，強化洽談效益。

外貿協會7月14日辦理「2020跨境電商說明會暨洽談會」，邀請印尼Bukalapak、泰國Central Online、新加坡Qoo10及WEBUY、馬來西亞PG Mall、越南fado及中國大陸京東國際等共6國7大知名電商於線上遠距分享當地最接地氣的電商市場洞察及平台上架資源，協助我商運用跨境電商延伸外貿戰線。疫情使得數位拓銷成為顯學，今年洽談會貿協首創線上洽談會結合「VR虛擬產品展間」，買賣雙方可在視訊洽談時同步運用專屬VR虛擬產品展間的2D、3D及360度環物影像展示商品，遠在彼方的平台代表可身歷其境了解產品細節，活動近203家廠商參加，吸引包括盛香堂、明碁材料、按摩椅大廠Tokuyo及張國周製藥等知名我商到場進行126場次洽談。

貿協與Google於6月發表的《臺灣企業跨境關鍵報告2.0》報告指出，臺灣產品相關字詞搜尋量在東南亞熱點市場如越南、新加坡及馬來西亞，年增長達16%，顯見臺灣商品在當地具高度發展潛力。中國大陸的電商市場預估在2020年可達到1.42兆美元，是美國電商市場規模的兩倍，臺灣企業如何運用低語言隔閡、文化相近等優勢搶進14億人口市場商機，將成為企業成長的驅動力之一。

14日與會的全球電商巨擘，印尼的Bukalapak為當地第二大的線上購物平台，日瀏覽量破千萬，此次洽談主要品項為3C、運動及服飾配件等。泰國Central Online為當地百貨龍頭- Central集團自營的電商平台，此次主要洽談品項包括居家、美妝保養、運動等。中國第二大電商的京東，此次向我商推出品牌商與服務商聯盟合作策略，提供物流、營運到行銷等一條龍服務模式，解決跨境電商經營痛點。新加坡Qoo10為新加坡第一大電商，業務範圍涵蓋新、馬、印尼地區，今年首度與貿協合作並導入Qxpress物流服務，解決跨境電商的痛點，Qoo10重點徵集當地熱銷的臺灣品項如台灣特色食品、3C、母嬰等。

(時報資訊)