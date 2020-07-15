美國生技公司Moderna周二盤後股價飆升逾16%，報87.10美元。該公司宣布其新冠狀病毒候選疫苖mRNA-1273，在初期人類臨床試驗的所有45名參與者都產生「強烈」的免疫反應。

新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine）在周二晚間刊登Moderna發布的最新數據。報導中指出，該初期臨床試驗所有45名參與者都產出「中和抗體」，科學界認為這對建立免疫力很重要，並提供更多該疫苖或許有助於防護新冠狀病毒的樂觀數據。

該實驗分為三組，每組15人，分別施打25、100與250微克劑量的疫苖，所有參與者都會接種兩劑疫苖。Moderna表示，在打完兩劑後，所有45名參與者都出現「強烈」的免疫反應，接種高劑量疫苖的試驗組產生的中和抗體程度，是新冠肺炎復原者的4倍之高。

Moderna首席醫療長Tal Zak表示，實驗結果明確支持在第三階段研究的初次與加強版方案中選擇100微克作為最佳劑量。稍早前，該公司已宣布將於7月27日展開mRNA-1273的後期臨床試驗。

(時報資訊)