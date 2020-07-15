美國生技公司Moderna宣布其新冠狀病毒候選疫苖的初期試驗結果相當樂觀，提振了投資人對經濟加快復甦的期望，隔夜美股期貨勁揚，延續稍早前現貨盤的升勢。

目前道瓊指數期貨漲279點或1.05%，為26,770點，稍早前一度漲300點。標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨分別漲0.86%與0.66%。

Moderna在醫學期刊上發表其新冠狀病毒候選疫苖mRNA-1273初期人體試驗數據，稱所有45名參與者在接種疫苖後都產生「強烈」的免疫反應，即所謂的「中和抗體」。Moderna周二盤後股價暴漲逾16%。重啟經濟概念股隨之起舞，美國航空、聯合航空、皇家加勒比遊輪均漲逾4%。

周二美股震盪收高，道瓊指數大漲逾500點，創下兩周來單日新高。對經濟復甦情勢敏感的周期型股票大漲，帶動標普500指數勁揚1.3%。

亞馬遜、臉書與網飛等近來大漲的科技股與成長股回落，那斯達克指數表現相對疲弱，僅收漲0.9%。

高盛、聯合健康保險（UnitedHealth）等企業即將在周三盤前公布財報，料將成為市場新的關注焦點。

(時報資訊)