減產計畫提振，周二國際原油期貨微漲0.4%；據石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，公布的最新7月報告顯示，6月份的減產協議執行率達到107%，表現優於預期；同時也認為，2021年原油需求也將隨著疫情影響的減弱而大幅反彈，若排除中美貿易緊張局勢等風險因素，明年國際油市需求可望增加25%。

此外市場傳出沙烏地阿拉伯有意從8月起，將原油從970萬桶/日的減產幅度再降至770萬桶/日，消息傳出提振市場信心，其中美國原油漲幅0.6%，倫敦原油漲幅0.4%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.19美元，報每桶40.29美元；8月熱燃油維持平盤，報每加侖1.22美元；8月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.25美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.18美元，報每桶42.90美元。(商品行情網)

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