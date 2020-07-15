新光金(2888)旗下元富證券今年以「智能雲端條件單」及「元富亞洲高股息ETN」(020013)第三度獲得國家品牌玉山獎兩項最佳產品獎。元富證過去即曾以獨家開發的「小資零股理財平台」及「智能行動選股APP」獲獎，展現多年來在金融科技佈局及金融產品推陳出新的實力。

元富證券總經理李明輝表示，多數投資人時常因無法隨時盯盤並適時進出投資操作，進而發生錯失買賣時機的情況，元富證券看到了投資人的痛點，推出「智能雲端條件單」，由雲端系統智能洗價且一雲多屏免登入系統，支援多平台且不論是電腦桌機、手機都可以使用，只要依條件觸發即可完成委託下單，提供隨時隨地掌握市場脈動與買賣時機點，投資人無需登入系統，只需交給電腦監控即可，大幅提高委託交易速度，且提供單項、複合條件監控功能，讓設定的條件更精準到位。

此外，有鑑於國人最青睞海外市場以大陸、美國及亞太地區為主，因此元富證券也針對前述市場，挑選當下最符合投資人需求的特色化指數，於去年12月31日發行「元富亞洲高股息ETN」。投資地區涵蓋低波動、高殖利率的亞太地區(日本除外)，一次滿足海外投資需求，並篩選具備發放股利持續性、股利連續三年成長的優質標的，此檔ETN為台幣計價，即使投資海外也無需自行換匯，可輕鬆投資外幣及海外資產，且ETN投資成本便宜又透明，適合投資人長期持有。

(時報資訊)