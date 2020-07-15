振興三倍券開放預訂以來，截至12日晚間統計，紙本三倍券預訂累計1035萬人，為鼓勵民眾多選用數位券，以及不要在前3天就到超商通路領券，經濟部也宣布使用數位券的民眾與18日之後才到超商領紙本券的晚鳥，將可獲得抽獎機會。對此，宅神朱學恒今(15日)忍不住在臉書砲轟，「什麼晚鳥鼓勵都是亡羊補牢，政策先想好就不會這樣東補一個洞西補一個洞啦」。

經濟部表示，基於安全考量，每日只配送適量三倍券到各超商門市讓預訂民眾領取，政府也會加強警力巡邏，若當天的份數領完，各門市隔日就會立刻補貨。經濟部呼籲，這項安排是安全考量，請民眾不必擔心，一定都領得到三倍券，只是不急著在前三天領，也可節省自己時間。

至於經濟部推出的官方版晚鳥加碼方案，最大獎為圓山大飯店環景套房一間價值3萬4320元，加上每房價值1萬7600元的九間天際客房，總價值近20萬元圓山飯店的住宿券十張，凡第一輪預訂三倍券，15至17日未在超商、超市、藥妝店領券民眾，或30日下午四點前完成數位三倍券綁定者，都有資格參加抽獎。

而今天正是三倍券領取日，朱學恒在臉書則說，希望全國的郵局員工和便利商店店員，能夠平安度過今天不要被罵被嫌、被靠X，因為問題不在他們身上；他也呼籲大家，可以避開這兩周領的也請避開，讓給急的，弱勢的先領先花吧。

(中時電子報)