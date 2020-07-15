連日酷暑吸引大批民眾到訪的北市自來水園區，14日傍晚驚傳女盥洗室遭人偷拍，1名25歲男子潛入淋浴間，隔著底部縫隙偷拍40歲女性，被發現後企圖逃跑被逮，當場跪地求饒，保全隨後報警處理，該男子因領有身心障礙手冊，且手機照片全數刪光，目前正由警方調查中。

據了解，14日傍晚6時許，L姓女子在園區淋浴間沖澡時，突然發現隔壁有拿著手機的手伸過來，嚇得大喊：「有人偷拍！」其他民眾聽到呼喊，立刻通知保全前來協助，並發現疑似偷拍的男子躲在隔壁的淋浴間裡不願出來。

僵持約10分鐘後男子才現身，警方到場時男子竟當場下跪，表示手機被搶走，衣服還被人扯破，辯稱自己是走錯浴室，沒有偷拍。

警方檢視男子手機，發現裡面並沒有偷拍照片，疑似已遭刪除，但因被害人指證歷歷，目前已將手機送交專業單位鑑定、還原，釐清男子是否涉嫌犯案，全案依妨害秘密罪偵辦中。

(中時 )