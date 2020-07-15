郵局前有菜販不收三倍券，願意收的菜販則不找零，抱怨不好用。（許家寧攝）

萬里郵局一早出現老人排隊人龍。（許家寧攝）

郵局搬來椅子、電扇吹涼，讓銀髮族直呼「服務真好」。（許家寧攝）

金山郵局營業前出現排隊人潮，號碼牌發出上百張。（許家寧攝）

針對郵局排隊人潮，金山警方加強巡簽，維護秩序。（許家寧攝）

全國郵局今開賣「振興三倍券」，老人比例較高的北海岸金山、萬里地區天才剛亮，就有不少長者到場排隊搶買，郵局不敢怠慢，上午7點還沒營業就連忙搬來椅子、開電扇讓長者吹涼，讓銀髮族直呼「服務真好」，不過仍有民眾不知首日限身分證單數購買，敗興而去。

萬里郵局因應排隊人潮，前一晚先以紅龍拉出一般業務、振興券業務走道分流，早上8點半營業前，已經出現10多名排隊人龍，搶頭香的林姓老翁笑說，又不懂電腦，想說透早沒代誌，6點就來排隊，至於金山郵局則發放400張號碼牌，營業前已發了上百張。

對此，金山警方加強9班次巡簽，維護現場秩序，有民眾排隊聊天時爭執三倍券和口罩實名制一樣，限制身分證單或雙號才能購買，經郵局人員解釋，今日雖限單號購買，不過允許替雙號的民眾代購，讓他聽了大呼「霧煞煞！」乾脆發2000元比較快。

「不收三倍券！」有萬里民眾領完就在郵局外逛街想買菜，但有擺攤菜販覺得三倍券不好用，只收現金；隔壁攤願意收券的菜販阿姨則說，她可以收三倍券，但最好能買200元以上、不找零，也抱怨不能換錢，只能再轉去消費，而且只能用到只到年底。

基隆郵局企劃行銷科長歐鴻煊表示，轄區內的萬里郵局今天配額300份、金山郵局400份、以及汐止郵局600份，先發放號碼牌給排隊民眾，1人包含自己最多能領5份，估計1個專辦窗口每天約可發放200份，視情況會加開1至2個窗口因應。

(中時 )