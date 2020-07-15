Motorola今（15）日宣布再推新機— one hyper及 one vision plus，為motorola one系列家族再添新成員。兩台one系列新機皆主打超相機系統與夜拍功能，在顯示、設計以及電池續航力上也都有所突破，讓消費者得以用實惠的價格，享受攝影師等級的拍攝體驗。one hyper及one vision plus建議售價分別為8,990元以及6,990元，7月份起已於台灣大哥大通路正式開賣。

兩台全新推出的one系列產品one hyper、one vision plus，分別搭載6.5吋及6.3吋Max Vision 超大視界螢幕，寬廣視野讓使用者能充分享受Full HD+ 螢幕。兩款手機分別內建強大的Qualcomm Snapdragon 675、665 八核心處理器及4 GB RAM，能夠流暢地播放電影並同時使用多個應用程式而不延遲；此外，兩款手機均配備4000mAh電池、18W TurboPower 快速充電， 可擁有長達36小時的使用時間，讓生活享受不間斷。

值得注意的是，除了高畫素相機之外，one hyper與one vision plus搭配領先同級產品Quad Pixel 四合一畫素技術，透過四個像素合而為一，來增加相機光線敏感度，減少低光源環境所造成的視覺干擾。亦即在昏暗的光線下，開啟「夜視模式」更可讓Quad Pixel 技術將光線敏感度提高 4 倍多，加上AI相機功能自動根據拍攝環境優化設定，確保在任何光線的環境下，都能拍出明亮且細節豐富的高規格作品。

全新one hyper採用19.5：9全螢幕設計，加上藏在螢幕後方彈出式自拍鏡頭，突破邊框限制，讓使用者能充分沈浸在觀看的內容當中。one hyper 擁有6400萬畫素的高解析度3鏡頭主相機，即使在昏暗環境下也能立即對焦，拍出細膩的精確度；螢幕內則藏著3200萬畫素自拍相機，搭配雷射自動對焦技術，瞬間彈出即可拍出輪廓清晰的自拍照。相較於標準智慧手機相機，one hyper 118° 超廣角鏡頭能在畫面中納入多出 4 倍的內容 ！

moto one vision plus的建議售價為6,990元，將上市墨藍、水晶粉等兩色。（摩托羅拉提供／黃慧雯台北傳真）

新款one vision plus 擁有獨特的四鏡頭相機組合，後置4800 萬畫素主相機、1600萬畫素超廣角動作鏡頭、500萬畫素景深感應器，以及ToF鏡頭與雷射自動對焦，透過Quad Pixel四合一畫素技術，在任何光源條件下都能隨時捕捉最微小的細節；前置2500 萬畫素自拍鏡頭，消費者能享受4倍低光源敏感度帶來的完美自拍照。

同時，透過 Motorola 獨家技術最佳化，強化的視訊穩定技術讓使用者在拍攝影片時更加穩定，更透過Dolby 控制的雙立體聲揚聲器以提高 50% 的重低音，音效增強 2 倍多，為您帶來震撼、清晰無比的音訊饗宴。

Motorola東北亞區總經理Danny Adamopoulos表示：「我們很高興與台灣大哥大攜手，為台灣市場帶來一系列最新款的Motorola智慧型手機。從入門級的moto e系列、受歡迎的中階冠軍moto g系列，以至於未來的5G商品，Motorola擁有完整創新、高品質的產品組合。而此次推出的motoroal one系列出色的規格與絕佳的價格帶，是消費者最好的選擇。」

one hyper及one vision plus的建議售價分別為8,990元以及6,990元，7月1日起已在全台台灣大哥大門市獨家開賣。one hyper提供深海藍單一顏色；one vision plus則有宇宙藍、水晶粉等兩色，使用者將得以透過平實的價格，輕鬆享受高質感工藝機身，以及不凡的使用體驗。

(科技)