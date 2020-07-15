苗栗郵局規畫4個三倍券專辦櫃台，分流人潮，加速發放流程。（何冠嫻攝）

苗栗郵局搭設遮陽棚，15日一早許多民眾排隊等領三倍券。（何冠嫻攝）

苗栗郵局規畫三倍券專辦櫃台，分流人潮，加速發放流程。（何冠嫻攝）

苗栗郵局動員所有人力，支援首日的三倍券發放任務，協助民眾完成另取程序。（何冠嫻攝）

振興三倍券開放領取第一天，苗栗郵局嚴正以待，15日有民眾7點半左右就到郵局門口等領三倍券，排隊民眾在郵局人員的引導下，完成領券程序。

苗栗郵局局長吳宏泰表示，因應三倍券發放，動員所有人力，還有近百名志工協助三倍券的發放任務，並分配到縣內各分局增設服務櫃台，除演練多次發放程序，也備妥設施、租用遮陽棚等，讓民眾在陰涼處等候且確保流程順暢。

苗栗郵局規畫4個振興三倍券專辦櫃台，郵局外發放號碼牌、篩檢單號民眾排隊、體溫測量等，一早陸續有百人前往排隊，並以1批40人進入郵局領取三倍券，櫃台旁還有工作人員提醒確認三倍券總額，民眾順利、快速拿到三倍券。

15日許多民眾替家人代領，順利領到三倍券的民眾表示，以為第一天會很多人，沒想到過程滿迅速，動線安排得很好，也不會等太久，領到三倍券後尚未規畫用在何處，孩子的三倍券則將交由孩子決定如何花用。

(中時 )