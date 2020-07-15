1.廣穎(4973)：看好「AIoT」產業規模迅速擴大，不理外資昨轉賣超335張，今早股價彈升約2.5%，再戰30關。

2.台積電(2330)：里昂證喊價至500元、ADR昨夜漲2.9%、成熟製程半導體材料加碼拉貨到10月等利多齊聚，今早股價續寫370元新天價。

3.第一銅(2009)：樂觀銅片市場Q4好轉，橫向整理8個交易日後，今早多頭開攻，放量強漲近6%。

4.國揚(2505)：上半年以102.52億元坐上「營收王」寶座，昨外資賣超驟降，今早股價彈升近2.5%。

5.閎暉(3311)：華新科將參與私募，開盤跳漲半根停板，彈上月線及季線。

6.群創(3481)：第2季營收季增35％，晨盤放量彈升3%，登5個月高。

7.雙鴻(3324)：Q2及H1業績創新高，市場看好Q2獲利俏，晨盤挾量近逼漲停，突破200元大關。

8.弘塑(3131)：5月每股盈餘1.49元，昨獲三大法人聯手買超加持，早盤衝高5%，改寫天價402元 。

9.瑞軒(2489)：陸廠拉貨，Q2可望轉盈，早盤強攻漲停，寫波段高峰。

10.元晶(6443)：太陽能族群熱，下半年業績樂觀，激勵連拉2根漲停板，登2年半高點。

11.巨大(9921)：6月EPS1.48元締新猷，早盤漲逾3.5%。

12.曜越(3540)：遠距商機發酵，H2業績看旺，早盤觸及漲停。

13.大飲(1213)：營運轉好、調薪5%、中元旺季，早盤拉出第2根漲停。

14.聲寶(1604)：出售龜山土地及廠房，獲利12.6億元，早盤漲逾3%，登1年來新高。

15.車王電(1533)：擴產拚電動車市，外資昨擴大買超，早盤放量漲逾4%。

16.茂達(6138)：訂單一路旺到年底，早盤反彈漲逾2.5%，重返5日線。

17.晟鈦(3229)：ABF載板需求熱燒，撇外資連4日賣超，股價強彈衝上漲停，鎖11.05元。

18.欣興(3037)：外資連5日大買超逾2.7萬張，加上ABF題材，晨盤爆量反彈衝近5%。

19.南電(8046)：ABF載板旺，今年拚季季增、季季盈之目標，早盤上漲近4%。

(時報資訊)