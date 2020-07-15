中華網龍自製研發、以2006年黃易經典科幻武俠線上遊戲《黃易群俠傳Online》復刻打造的MMORPG手遊《黃易群俠傳M》即將在7月20日正式推出，官方特別於上市前夕找來《黃易群俠傳M》遊戲製作人 莊凱雄、主企劃 黃詠翔、美術總監 郭秉奇（大樹）三位來分享遊戲開發歷程以及玩家最關心的未來走向。

Q1：《黃易群俠傳M》復刻自14年前的《黃易群俠傳Online》，當初決定提升美術畫面而非像傳統M手遊沿用端遊風格的想法？

凱雄：我們想過照搬，這樣才夠原汁原味。但是內部開過很多次的會議，也認真的討論要呈現什麼樣的視覺感受給黃易群俠傳的玩家們，畫面重製最辛苦的就是美術團隊了，我想可以讓美術總監來回答一下。

大樹：黃易群俠傳對公司來說是很重要的IP，我們會希望既然要重推就要拿出滿滿的誠意讓玩家感受到。所以從時間、成本跟品質上多次反覆的討論，最終凝聚共識，決定採用復刻既有特色，「重製」新的造型與細節的方向，希望能讓老玩家憶起過往的情懷，同時又能感受到新鮮感。

《黃易群俠傳M》遊戲美術全面升級（圖／智冠提供）

場景優化。（圖／智冠提供）

Q2：《黃易群俠傳M》遊戲中還原了哪些內容？又增加了哪些不同的元素？

凱雄：原則上端遊的內容都會移植到《黃易群俠傳M》中，無論是角色屬性、劇情任務、拜師習武、副本解密及吃王打寶等主核心玩法全部復刻，還有多人互動的大俠選邊站、修羅島戰役、黃易武鬥會、炸彈客及城戰等多樣內容，不僅移植，更要做到全面進化，希望給黃易老玩家一種《黃易群俠傳Online》出資料片了的感覺。

詠翔：因應手遊+端遊雙平台模式，我們設計與優化了原本的系統，例如新增了心性系統，讓玩家隨時隨地遊玩時可以擁有更多的沉浸感與角色規劃，也延伸了原有的外功系統，讓玩家不再是100級後就捨棄原有武學，而是能鑽研最喜歡的外功，成為真正的奪命刀法大師。在未來版本中，我們也會接連開放戰爭副本，帶來及時PVP的新玩法模式，玩家可以在手機平台PK快意一場後下線，家中的電腦又能再次上線繼續練功。

經典副本「香家密窟」（圖／智冠提供）

趣味活動「大俠選邊站」（圖／智冠提供）

Q3：其中製作團隊最滿意的新系統或玩法？可以說明一下研發理念嗎？

凱雄：我最滿意的應該就是「武器架系統」了，當年我們在還原黃易老師的原著小說武學時，將黃易外功武學分為刀、劍、拳、槍、棍五大類，在小說中，赤尊信也好，韓柏也罷，各式兵器都是信手捻來，隨心所欲。但是當年《黃易群俠傳Online》受限於技術性，做不到這一點，如今終於能在《黃易群俠傳M》做到五大外功自由切換，武器也會跟著自動變換，忠實還原了小說的想像，這讓團隊非常開心。

自由切換五大外功「武器架系統」（圖／智冠提供）

Q4：《黃易群俠傳M》的製作過程中，有沒有哪些地方覺得最難重現？或印象深刻的事情呢？最後如何解決？

凱雄：這三年多來的開發歷程真的是困難重重呀！想做的太多，能做的太少，因為有當年的回憶，所以搬到手機上後發現跑了味道，於是改了又改，修了再修，負責的研發同仁都快翻臉了，還是咬著牙再優化。我覺得是團隊真的用心想做好《黃易群俠傳M》，最終才讓我們撐過來的。

詠翔：Remaster我想最困難的是抓到玩家的初心，當年的感動，夜以繼日的玩法到底是什麼，是研發團隊遇到最大的挑戰，是搶區王、活動、還是充滿自由搭配的黃易武學？所以我們模擬了當年的怪物、武功設定，並倚賴此為一切的基礎，做出現在的設計。

大樹：研發的過程中整合是最困難的，每個人對於復刻這件事情的定義都有所差異，在這過程中團隊經歷過很多的摩擦與討論，也做了許多反覆的調整與修改，希望畫面呈現的樣貌是讓老玩家跟新玩家滿意的，並朝著這個方向去前進。最一開始馬博士的軍事實驗室，團隊初期討論了數個概念，3D實體呈現兩個版本，一個是80%保留舊樣貌、另一個是加入新的元素跟想法創新，兩個版本比較之後，團隊決定保留玩家在端遊中的印象，並加入現在流行視覺元素與美感，來還原黃易過去端遊的樣貌；在前人走過的路上，我們嘗試理解且加入新的想法，希望呈現出來的樣貌能帶給老玩家熟悉感與新鮮感的雙重奏，也對過去的前輩們的努力與致敬！

Q5：這次除了場景全面重製優化，在戰鬥表現或是動作效果上也有調整嗎？

大樹：是的，遊戲戰鬥表現跟動作效果是一個很需要想像力的製作，然而它的形成會需要規則，並且影響著戰鬥的節奏感。為了讓玩家體驗更好的打擊感與動態美感，用紮實的動作演出來展現戰鬥的主旋律，搭配特效呈現的副旋律，最終呈現出最合適但又不會過快混亂讓玩家覺得眼花撩亂的節奏。

戰鬥表現優化「飛龍槍法」（圖／智冠提供）

Q6：遊戲未來還將計畫增加或是強化哪些內容呢？

凱雄：目前確定「城戰系統」開戰當週就能上線。另外還有像是寵物系統、虛空戰場、賽車場也都正在如火如荼的進行當中，其實遊戲要開發什麼系統都已有明確方向，如果說還要再更強化哪些內容，應該就是好好打磨遊戲中的每一個細節了，畢竟《黃易群俠傳M》是從端遊移植到手遊，最難的不是復刻系統，而是如何保留其精華，並確保重現後依然好玩。

Q7：承襲了《黃易群俠傳Online》IP，團隊對這款遊戲有什麼期許嗎？

凱雄：每一個遊戲人都希望把遊戲做好玩，我們團隊也不例外，只是要將營運14年的端遊搬到手遊裡面，龐大的內容，眾多的系統，面對的挑戰真的非常之大。這次奮力一搏，只希望不愧對黃易老玩家的期待，同時也能讓手遊的新玩家覺得好玩，那就已經足夠了！

Q8：中華網龍與黃易大師有多年的合作情感，這次的作品有什麼特殊設計向大師致敬嗎？

凱雄：有的，這次在刪檔封測中我們加入了「三王試煉活動」讓玩家挑戰「佛王-了空」、「道王-廣成子」、「魔王-向雨田」，挑戰成功就可以在上市後向NPC卓狂生領取獎勵，這位卓狂生是黃易老師《邊荒傳說》中的說書人，也是小說中該書的作者，我曾私下詢問過黃易老師，這是你吧？黃易老師笑著回答我：「你說呢？」卓狂生就是我心中的黃易老師，他留下了許多曠世鉅作，然後雲遊四海去了。偶爾，玩家會在《黃易群俠傳M》的世界中，看到他駐足的身影。

Q9：最後，有沒有什麼想對玩家說的話？

凱雄：謝謝所有黃易群俠傳的玩家們給我們這個機會，去完成這14年來我們共同的夢想，讓《黃易群俠傳Online》以新資料片的深度重新再現，除了還原度，還增加了許多全新內容，更放上了手機平台。遊戲肯定還有不足之處，但請相信我們，身為台灣本土的研發團隊，我們一定全力以赴，不負諸位的期待。

詠翔：黃易群俠傳是中華網龍很重要的IP，所以我們堅持對《黃易群俠傳M》的打磨，也特別感謝持續follow我們的玩家。只要下載感受，相信內容絕對是經得起玩家一玩再玩的武俠大作！

大樹：《黃易群俠傳M》在團隊重製下進入了新世代，隨著下週即將上線，希望玩家都能夠在遊戲中找到過去滿滿的熱血與情懷，中華網龍出品的《黃易群俠傳M》不會讓你們失望！

最後，也要跟所有玩家們約定，7月20日揚州城不見不散！

(科技)