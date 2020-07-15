以女團「天氣女孩」出道的Mini（林怡慧），去年嫁給廣達集團林百里的二公子林宇輝，現已升格當人妻的Mini，近日和昔日團員錄製網路節目「是在等什麼？」Mini大方分享昔日女團奮鬥史，同時她更大爆，過去和其他團員上演的宮鬥戲碼。

Mini回憶她剛出道、首拍MV的過程，她表示MV整整拍了27個小時，沒睡覺的Mini身心疲累，還要記舞步、對鏡頭露甜笑，也讓Mini直呼：「現在想起來，我無法想像我們是如何渡過的」。

Mini去年嫁給廣達集團林百里的二公子林宇輝，現已升格當人妻。（圖／取材自林米尼mini臉書）

Mini也提到，她平常體重是43公斤，不過她在第二張單曲時胖了1公斤，加上臉部浮腫，她還被經紀人當眾嘲諷：「妳今天胖的就像泡過福馬林一樣」，讓Mini不禁感嘆她每天都活在被羞辱的生活中。

女團的生活緊湊又壓力大，Mini指出，有一次練舞大家都累翻，回房間互相討論舞步後，Mini一關門就聽到另一位團員「問候我媽媽」，Mini當下因練舞心情挫折，就直接上前對質，沒想到對方竟呼自己巴掌，並說：「都是我不好，這樣可以了吧？」讓Mini超傻眼。

「去日本當女團」天氣女孩來了！那些年的日本女子宿舍～PART.2

(中時電子報)