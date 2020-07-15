美國總統川普14日表示已經簽署《香港自治法》，並簽署行政命令，取消對香港的特殊待遇。對此，大陸外交部回應稱，為維護自身正當利益，陸方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。

陸外交部表示，美方不顧陸方嚴正交涉，將《香港自治法案》簽署成法，惡意詆毀香港國家安全立法，威脅對陸方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和大陸內政的粗暴干涉。大陸政府對此堅決反對，予以強烈譴責。

陸外交部稱，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（即港區國安法）的制定和實施完全符合大陸憲法和香港基本法有關規定，將為「一國兩制」行穩致遠提供制度和法律保障，有利於維護國家主權、安全、發展利益，有利於保障香港長治久安和長期繁榮穩定，得到包括廣大香港同胞在內的全體大陸人民的一致擁護和贊同。

陸外交部重申，香港事務純屬大陸內政，任何外國無權干涉。陸方捍衛國家主權安全、維護香港繁榮穩定、反對外部勢力干預香港事務的決心和意志堅定不移。美方阻撓實施香港國安法的圖謀永遠不可能得逞。為維護自身正當利益，陸方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。敦促美方糾正錯誤，不得實施所謂「香港自治法案」，停止以任何方式干涉包括香港事務在內的大陸內政。如果美方一意孤行，陸方必將予以堅決回應。

(中時 )