政府的「振興3倍券」在千呼萬喚之後，終於在今（15）日開始發放，各界也配合三倍券推出各種活動，但多半有名額限制，民眾要抽也要搶，產險業者透過網路投保給民眾三倍好康，不用抽不用搶上網立即享三倍好康！

在三倍券發放日，第一保宣布該公司加碼網路投保推出「三倍幸福」活動。第一網路表示，自即日起在網路投保專區推出3倍幸福，幸福一「即保即省」、幸福二「推薦有禮」、幸福三「會員好康」，目前各家網路投保專區推出不同優惠，透過網路投保超便利，尤其在防疫期間可藉由手機、平板或電腦即可輕鬆於網路投保，在網路上就能完成投保手續而且還可以享專屬優惠。

第一保表示，在6月於該網站開辦「防疫找第一、安心第一省」活動，提供網路投保汽機車強制險，讓民眾安心投保享第一優惠，機車強制險一年期省175元、二年期省245元，汽車強制險最高省360元(含超商購物金50元)即保即享，優惠超給力。

第一保指出，於暑假期間加碼推出「推薦有禮、會員好康」活動，讓消費者上第一保網站即可振興自己的荷包獲$100元外送平台即享券，推薦越多享越多。

(工商 )