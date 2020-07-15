企業軟體創新者VMware近日宣佈，領先分析機構IDC根據2019年度營收，將VMware評為全球雲端系統與服務管理軟體市場排名第一的供應商。VMware長期致力於?明客戶實現混合雲和多雲環境運維，助力客戶提升效率、節省成本並提高合規性。

VMware資深副總裁兼雲管業務部總經理Ajay Singh表示，客戶對最新版VMware vRealize Suite以及最新發佈的VMware vRealize Operations Cloud反應熱烈，VMware vRealize Operations Cloud目前以軟體即服務（SaaS）形式提供我們的全套雲管產品組合。客戶一直以來的支持，幫助VMware蟬聯IDC報告的雲端系統管理軟體市場供應商排名第一的位置。

根據IDC發佈的《2019年全球雲端系統和服務管理軟體市佔率：SaaS和ITOM推動增長》報告，VMware的市占率領先第二名廠商超五個百分點。

報告指出，基於SaaS的雲端系統和服務管理解決方案的交付量在2019年持續增長。IDC表示，VMware得以持續領先該領域的關鍵做法，包括更加專注基於SaaS的雲管產品組合，從而在逐漸異質的環境中實現靈活性等。VMware通過引入自動式維運解決方案VMware vRealize Operations Cloud，擴展基於SaaS的產品組合。報告也指出，vRealize和與之並行的Tanzu Observability（即原本的Wavefront）等SaaS服務，將持續為核心vSphere基礎架構的自動化和監測功能提供支援。

(工商 )