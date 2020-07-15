欣彰天然氣公司將在泰山食品公司田中油脂廠附近興建整壓站，當地居民去年組成自救會表達反對，14日自救會100多名成員齊聚彰化縣政府廣場，抗議縣府同意讓欣彰復工，群眾一度群情激憤要衝入縣府。縣府承諾1周內開地方說明會，才讓長達2個多小時的陳抗行動落幕。

群眾一度想衝入縣府

欣彰天然氣的整壓站選址鄰近田中鎮住宅區，附近又有泰山沙拉油儲油槽，當地居民得知後強烈反對，今年4月28日包商進場整地就曾遭群眾包圍、抗議違法。彰化縣政府建設處最後以包商違反申請施工項目，下令停工，不料近日欣彰悄悄申請復工獲准，讓自救會氣得跳腳。

自救會14日動員上百人，手持「黑箱作業」、「官商勾結」等布條、標語牌，在縣議員許書維帶隊下，表達反對整壓站的訴求。最後由建設處代理處長陳威宏出面接下陳情書，自救會隨即轉往彰化地檢署按鈴申告縣府官員涉圖利、瀆職，且違反《天然氣事業法》等。

縣府強調合法且安全

許書維表示，天然氣整壓站如同不定時炸彈，既屬公共危險建物、也是嫌惡設施，居民訴求很清楚，就是反對到底。縣府當初都已勒令停工，為何如今又同意復工，有黑箱作業、勾結之嫌。

縣府則澄清，欣彰天然氣整壓站是由經濟部能源局在前年底函准，彰化縣府僅受理建造圍牆等雜項執照申請，4月28日當時是因民眾陳情欣彰未按圖施工才命令停工，6月10日現勘查無相關違法情事，因此依《建築法》第39條同意復工。

縣府強調，天然氣整壓站、沙拉油儲槽，都並非法定的公共危險物品，相關減壓站與住宅區、槽體之距離也沒有相關限制規定，申請過程與內容皆符合相關法令規定，消防局也會嚴格檢視各項安全規定，絕無枉法輕縱的情形，民眾不必恐慌。

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(中時電子報)