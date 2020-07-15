大學入學考試中心今天表示，110學年高中英聽測驗的第一次、第二次考試分別在今年10月24日（六）、12月12日（六）舉行，而學測則在明年1月22日（五）、23日（六）辦理，指考則在明年7月1日（四）、2日（五）至3日（六）舉行。

(中時 )