明年學測 1月22日、23日舉行 11:092020/07/15 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大考中心今天召開考試委員會議，並宣布明年學測時間。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大學入學考試中心今天表示，110學年高中英聽測驗的第一次、第二次考試分別在今年10月24日（六）、12月12日（六）舉行，而學測則在明年1月22日（五）、23日（六）辦理，指考則在明年7月1日（四）、2日（五）至3日（六）舉行。 (中時 ) #考試 #12 #學測 #英聽測驗 #測驗 也許您會感興趣 生活熱門新聞 熱低壓家門口生成！明天上半天恐登陸南部 2地區雨最大 - 生活 郵局排三倍券他為這事抓狂！警問：是在大聲什麼？ - 生活 韓國瑜砸錢上《博恩夜夜秀》被爆違法！廣告小妹：檢舉一下就掰了 - 生活 3倍券正夯 車商推12倍購車優惠 - 生活 預購紙本三倍券 一看領取簡訊氣炸：唐鳳寫的嗎？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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