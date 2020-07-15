台股權值王台積電（2330）今天（15日）股價再衝新高，市值也同步登高，成為近日市場關注焦點。財信傳媒董事長謝金河表示，從半導體產業來看，IC設計的巨擘Nvidia超車英特爾最令人驚嘆！英特爾幾十年來一直都是半導體產業的老大，被台積電超車也就算了，沒想到Nvidia也追了上來。Nvidia股價最高漲到431.69美元，市值2654億美元，打敗英特爾的2420億美元，Nvidia也成為全球最大IC設計公司，直言「台灣經濟回不去，全世界的經濟都沒辦法回到從前，這是大家必須面對的大洗牌的年代！」

謝金河在臉書發表「新的幹掉舊的！大洗牌的年代」一文指出，台積電愈飛愈高，這兩天台積電ADR漲到67.07美元，市值達3478.3億美元，已超過台幣10兆，這時候，台積電不僅打敗英特爾，也打敗南韓三星約2987億美元的市值，與台積電已有一段差距。這次大陸全力補貼中芯半導體，中芯國際本益比達134倍，這使得台積電投資價值更上一層樓，也讓台積電股價一直漲不停。

謝金河分析，除了半導體產業，在缐上串流服務的Netflix也輕鬆打敗老牌的Disney，而且差距愈拉愈遠。最值得關注的是，天才狂人Elon Musk的Tesla股價衝上1794.99美元，市值達3327億美元，差點追上台積電。Tesla上周才剛剛打敗Toyota，現在兩家公司市值一度相差1200億美元，這是不可思議的時代。更有趣的是，當年Musk以幾億美元賣掉的第三方支付服務的Paypal，這次市值一度到2160億美元，居然打敗老牌的美國銀行，這更不可思議。

他說，這次疫情加劇數位轉型，新經濟當道，像以東協為基地的蝦皮母公司Sea股價從24.61大漲到129.45美元，市值達529.69億美元。Square從8.42大漲到133.81美元，市值一下子跑到521.28億美元。更可怕的是加拿大的Shopify股價從24.96美元衝到1135.56美元，市值1260.09億美元，有人把Shopify形容是Amazon第二，就像有人形容Tesla是廿年前的Apple，都有很大的想像空間。新經濟不斷向前奔馳，新的打敗舊的，這是不可逆的趨勢！

(中時電子報)