彰化永靖郵局同樣七點不到就有民眾在現場排隊。（吳建輝攝）

郵局內湧入滿滿欲購買三倍券民眾。（吳建輝攝）

有民眾表示因為地方郵局一天限量200名額，怕領不到所以一早就過來領。（吳建輝攝）

民眾表示她7點多在現場排隊，８點半開始領，9點多領到，雖然有點久，但終究有領到。（吳建輝攝）

振興三倍券今郵局開賣，全台預計發放60萬份，而一早各地郵局都湧入欲購買三倍券民眾，以員林郵局來說，今準備700號碼牌供民眾領取，一共開設九個櫃位來服務民眾，但排隊踴躍，隊伍還是綿延到隔壁的中華電信，有民眾表示，她7點多到現場排隊，8點半開始領，9點多才領到，雖然有點久，但終究有領到。

觀察部分郵局，都有七點未到就有民眾在門口排隊的情形，員林員水路郵局開門後，不到20分鐘就發放超過百張號碼牌，張姓民眾表示，因為地方郵局一天限量200名額，怕領不到，所以一早就帶著家人的身分證前來排隊，希望能早一點拿到。

郵局人員私下表示，因為民眾期待許久，加上預期的心理，估計前三天都會有提早排隊的情況，之後就不會，那因為天氣炎熱現場也都有備茶水供民眾使用，希望減少民眾排隊時的不安，或身體上的不適。

郵局人員說，許多民眾反應因為擔心領不到，所以一早就前來排隊，但郵局三倍券的發放會一直持續到年底，而郵局的業務不是只發放三倍券，其他郵務儲匯的工作都同步進行，因此加重郵局人員的工作量，所以希望民眾也能體諒郵務人員辛勞，多點鼓勵。

(中時 )