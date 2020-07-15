三倍券今領取 全台超商系統當機！民眾怒：早知不如去郵局

振興三倍券紙本券15日上午9點開放民眾至超商領取，新竹縣各超商未見人潮，卻有民眾反映，使用超商機台，插入健保卡卻出現當機，店員告知是全台系統都出問題，只好先行離開，所幸實體三倍券到31日前均可領取。

有民眾9點左右前往超商，要領取三倍券，未料將健保卡插入機台，要領取序號時，卻出現系統異常等字號，多次重複後仍無法領取，經超商店員解釋，原本要排隊領取的民眾，只好先行鳥獸散。

林姓民眾表示，因為看到超商沒人排隊，因此先去試試看，未料發現系統異常，也只好掃興回家，也幸好三倍券超商預購可兌領至31日，因此也不急於一時。

不過亦有年長者為了避免忘記，特別於15日前往超商領取實體三倍券，重複插健保卡，卻發現未能跑出序號，也感到無奈又生氣，7旬的鍾姓婦人說，孩子先用健保卡預購了，也告訴她15日就能領，因此她特別延後上課時間，趁著記憶還鮮明時去領取，未料系統大當機，「早知不如去郵局」。

(中時 )