三倍券發放 龜山郵局電腦一度當機 10:292020/07/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園龜山郵局民眾領取三倍券狀況。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園龜山郵局民眾領取三倍券狀況。（賴佑維攝） 紙本振興三倍券15日開始發放，桃園龜山郵局採發放號碼牌方式，至10時許約200人領取，不過作業電腦一度當機，郵局人員為免民眾久候，也拿大聲公提醒民眾，有拿到號碼牌就一定領的到，可以先回家休息，不需擔心。 據了解，龜山郵局15日發放600張三倍券，號碼牌準備500張，雖然拿到號碼牌就保證領的到，但不少民眾仍選擇在現場守候，郵局也清出戶外空間，準備座椅讓民眾領取三倍券民眾得以休息。 雖然聽到電腦當機，不過現場民眾未有過度反應，不少人仍選擇等電腦修復，並未離去。 (中時 ) #三倍券 #郵局 #號碼牌 #電腦 也許您會感興趣 生活熱門新聞 熱低壓家門口生成！明天上半天恐登陸南部 2地區雨最大 - 生活 跌破眼鏡！郵局三倍券開賣半小時 排隊人潮就沒了 - 生活 三倍券開領不到1hr 全台超商系統當機！民怒：早知不如去郵局 - 生活 韓國瑜砸錢上《博恩夜夜秀》被爆違法！廣告小妹：檢舉一下就掰了 - 生活 台人嫌三倍券太少 他抖出「殘酷真相」：寧願不要 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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