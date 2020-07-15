桃園龜山郵局民眾領取三倍券狀況。（賴佑維攝）

紙本振興三倍券15日開始發放，桃園龜山郵局採發放號碼牌方式，至10時許約200人領取，不過作業電腦一度當機，郵局人員為免民眾久候，也拿大聲公提醒民眾，有拿到號碼牌就一定領的到，可以先回家休息，不需擔心。

據了解，龜山郵局15日發放600張三倍券，號碼牌準備500張，雖然拿到號碼牌就保證領的到，但不少民眾仍選擇在現場守候，郵局也清出戶外空間，準備座椅讓民眾領取三倍券民眾得以休息。

雖然聽到電腦當機，不過現場民眾未有過度反應，不少人仍選擇等電腦修復，並未離去。

(中時 )