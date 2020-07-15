政府振興三倍券自7月1日開放綁定至今，已經有超過1千萬人完成選定。為了搶食7月15日起爆發的振興三倍券消費潮，一卡通公司為吸引民眾快速達成消費滿3,000元的振興條件，領取政府2,000元回饋金及搶早鳥加碼禮，陸續於全台商圈及合作店家推出LINE Pay Money加碼活動，最高消費回饋可達20%，加上前1萬名的早鳥禮享最高600元價值回饋，讓民眾的回饋無「現」放大，聰明買快速解振興三倍券任務領取回饋金。

針對防疫後國旅大爆發，LINE Pay及一卡通公司陸續於全台多處商圈推出LINE Pay Money消費優惠。配合臺南市政府振興方案，2020年7月15日至9月30日活動期間，於臺南商圈指定店家使用LINE Pay Money消費，含連結聯邦銀行加碼，可享全國獨家最高20%回饋。另配合臺中購物節及臺東、花蓮、屏東、臺北/新北(8月推出)等商圈指定店家也享有筆筆消費LINE POINTS 6%點數回饋。

7月15日振興三倍券消費起跑，LINE Pay及一卡通也串聯超商、連鎖餐飲及百貨等通路合作祭出消費最高20%回饋。繼麥當勞、漢堡王陸續上線後，甫上線的摩斯漢堡同步推出使用LINE Pay Money消費滿200元享LINE POINTS 10%點數回饋；另新光三越即將於7月15日啟用LINE Pay Money支付服務，歡慶上線，7月15日至8月14日活動期間於新光三越使用LINE Pay Money消費，單筆滿3,000元即享LINE POINTS 200點回饋，將政府振興三倍券綁定於LINE Pay Money的用戶，還有機會獲得早鳥禮400點回饋，再加上政府所提供的2,000元回饋金，最高可獲得價值2,600元的回饋，等於只需花費400元，即可購入價值3,000元的商品！

此外，連鎖超商的活動也不間斷，振興券綁定LINE Pay Money的用戶，於2020月8月31日前在7-ELEVEN使用LINE Pay Money單筆消費滿3,000元，加碼享LINE POINTS 400點回饋。另全家便利商店於2020年7月28日前也有使用LINE Pay Money筆筆享LINE POINTS 10%點數回饋活動，搭配通路推出的優惠組合商品幫助民眾快速解振興三倍券任務，領取政府2,000元回饋金及搶LINE Pay Money早鳥禮，平常偏好超商咖啡寄杯的小資族可別錯過這檔首選優惠。其他通路如屈臣氏、環球購物中心也有滿額8%回饋，後續振興活動期間也會持續增加活動場域推出優惠活動。。

一卡通公司表示，綁定振興三倍券於LINE Pay Money，自2020年7月15日至12月31日期間，前10,000名累積消費滿3,000元之早鳥用戶可獲得LINE POINTS點數400點回饋，第10,001～第80,000名可獲得LINE POINTS點數200點，而第80,001名後的用戶也都能獲得LINE POINTS點數100點，用戶只需將振興三倍券綁定於LINE Pay Money，慢慢累積消費達標也都能獲得至少100點的加碼回饋。若LINE Pay Money連結指定儲值銀行可再享最高200元回饋，除原公告的聯邦、永豐、郵局、高銀、彰銀、兆豐等，再新增台北富邦銀行。用戶如於9月底前累積消費達5,000元，還可再參加LINE POINTS 5,000點的抽獎活動。集合振興三倍券綁定回饋及疊加各縣市商圈和商家回饋，振興券綁定LINE Pay Money，讓三倍券不只三倍。

除綁定振興三倍券於LINE Pay Money享眾多消費回饋外，一卡通也配合高雄捷運公司推出的「90天高捷無限搭乘」超低價3,000元季票，2020年7月15日至2020月10月2日活動期間，購買「90 天高捷無限搭乘」定期票方案，且持綁定振興三倍券之本人名下任一張一卡通記名卡設定，並消費滿3,000元達成振興三倍券回饋資格，即可額外獲得一卡通儲值金 222 元，加上政府的2,000元回饋金，等於只要花778元即可90天無限次搭乘高雄捷運，還有機會抽中一卡通儲值金666元，是高捷通勤族的振興券解任務首選。振興三倍券登錄及更多優惠活動詳情請參閱一卡通振興三倍券登錄平台、LINE Pay Money及一卡通回饋活動網頁。

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