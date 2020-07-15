頭份市上公園郵局貼心準備等候區，讓民眾坐著等候領取三倍。（謝明俊攝）

頭份分局編排警力守望協助維護秩序。（謝明俊攝）

頭份市蟠桃郵局因腹地絞小，所以民眾只得從郵局外排隊等候領取。（謝明俊攝）

郵局發放三倍券首日，頭份市內郵局都出現領取隊伍，但人潮不如預期的多，部分郵局因人力影響只能增加1個專辦櫃檯，所以採取每日總額限制，並發號碼牌控制，警方為預防人潮過多發生意外或因排隊人龍過長出現妨礙交通，編排警力到每個郵局協助疏導，但都因人流不大，警力都只有在旁守候。

15日郵局發放三倍券首日，還不到8點半，頭份市上公園郵局前就有少數民眾排隊等候郵局開門，上公園郵局因內部空間較大，所以郵局還貼心的畫出等候區，備妥椅子供領取民眾安坐等候。

由於郵局人力問題，上公園郵局只增開一個專辦櫃檯，但鄰近櫃檯會視情況隨時加入支援，郵局評估每發放一人需時3分鐘，每1小時可作業20人左右，所以一天總額限定為280人，號碼牌發完即停。

不過，頭份市另一家蟠桃郵局就不限定人數，只要人到就發號碼牌，辦妥為止，因蟠桃郵局腹地較小，所以領取民眾都得在郵局外開始排隊入內申辦，天氣炎熱，許多民眾都不斷地拭汗，但都非常有耐心地等候，平均每人等候時間都超過1個小時，領獲三倍券的民眾都高興地展示新領三倍。

頭份分局為擔心排隊人潮過多，為防止發生零星衝突或是排隊人龍影響交通，所以特別編警方在每個郵局守望協助維持秩序，但因人潮不若預期的多，員警都在場守候。

(中時 )