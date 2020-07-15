為振興農業旅遊產業，農委會推出500萬張「農遊券」於昨天進行首波抽獎，雖然最後僅發出165萬張的農遊券，遠不及首波目標250萬張，但昨天下午「農業易遊網」仍然被搶優惠的民眾擠爆，逾5個小時都呈現當機狀態。

農委會輔導處科長楊欣佳表示，在昨天抽出165萬名中獎者後，「農業易遊網」於下午1點半開始當機，最高峰時更達每分鐘25萬人同時瀏覽，換算成每小時等於是破千萬人在線，流量可說是相當恐怖，因此農委會緊急對農業易遊網進行瘦身，直到7點網站當機的狀況才稍微緩解。

楊欣佳解釋，許多民眾抽中農遊券後，立刻在網站上瀏覽可進行消費的場所、店家，加上有百萬人同時在線上，才是造成官網當機的原因，雖然這個狀況在網站緊急瘦身後有所緩解，但還是要提醒民眾，可在出門使用前再上網查詢消費地點與合作店家，避免當機。

不過農委會這次推出的農遊券原定首波發放250萬張，但最後僅有165萬人完成登記，形成人人有獎的狀況，楊欣佳坦言，雖然在7／9開放登記農遊券不到一天就破百萬人登記，但經過周末假期熱度又下滑，研判與民眾休假的生活習慣有關，最後才會僅有不到250萬人登記。

楊欣佳說，剩餘的農遊券將轉移至第二波的登記抽獎，呼籲還沒登記的民眾踴躍上網登記，期盼有更多民眾帶著三倍券跟農遊券來到農村玩，至於第二波的農遊券登記時間是從7／14～7／18，有興趣的民眾可上農業易遊網查詢。

(中時 )