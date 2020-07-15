擁有百萬訂閱粉絲Youtuber聖結石，近來點閱率不如以往，還被網友質疑抄襲，未料今日（15號）凌晨家中的吸塵器無預警爆炸，導致租屋處慘遭祝融，火勢更是一度無法控制，家人也都遭濃煙嗆傷，還好所有人都安全無恙。

聖結石稍早在臉書PO文表示，向台北市政府租的公宅發生火災，由於家中吸塵器在未使用、未插電狀況下自燃爆炸，當下火勢一發不可收拾，更順著紗窗延燒起來，想滅火的他竟整棟大樓都找不到滅火器，好不容易在b1找到後，在管理員協助下才滅了火，不過聖結石老婆的母親和舅舅卻遭濃煙嗆傷，自己和老婆則是喉嚨不太舒服，雖然火勢已經撲滅，但是回想起來仍心有餘悸。

事後聖結石表示這次是一個震撼教育，如果事件發生時是在睡覺，或者不是在他們剛好來岳母家的話，那可能就是事關人命的問題了，對此網友則回應：「希望政府公宅能重視這次的問題」、「可以跟廠商索賠吧這種品質，肯定有保險的」、「整棟的滅火器都放在地下室是給鬼用喔」。

(中時電子報)