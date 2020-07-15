一名民眾幫家人起領取，由於序號核對較久，約操作10分鐘完成。（吳奕萱攝）

民眾領取到熱騰騰的三倍券。（吳奕萱攝）

內湖科學園區門市一大早，民眾趕著買早餐，機台並未出現排隊狀況。（吳奕萱攝）

部分超商遇到機台塞車狀況，店員趕緊協助救援。（徐亦橋攝）

今天是首波振興三倍券領取首日，逢上班日尖峰時段，都會商圈內門市機台前並無排隊領取現象，都趕著排買早餐跟咖啡，僅零星民眾前來領取，不過，部分門市也出現「流量管制中」的塞車狀態，約30分鐘才排除狀況，對此超商業者則表示，沒有當機。

走訪北市內湖科學園區，由於是上班潮時段，園區內上班族並無趕著領取，一位上班族曾先生說，已在三重住家附近門市預購，身邊同事也不少是在住家附近預購，因此不急著領取。

另一位民眾劉先生騎機車前來領取，他說是幫3個家人預購，都用他自己的手機登錄，結果收到三封簡訊通知，卻核對不起來誰是誰的，在機台前嘗試比較久，10分鐘後終於領到。

不過，9點10分後，三倍券太夯，導致超商門市機台出現塞車狀況，長達30分鐘都顯示「流量管制中」，一名住附近的黃太太等了10分鐘只好先行離開，下午再來；另間超商也遇到機台塞車狀況，店員趕緊協助救援，並發送飲料給等候已久的客人。

對於機台當機狀況，超商業者回應，稍早機台的確出現塞住的情形，但並沒有當機，機台其他功能並無問題，應是政府流量管制，目前塞車狀況已排除，也建議民眾可以分散時段領取。

(中時 )