全國第1個現金加碼的鄉鎮！振興消費三倍券今天正式發行，全國第3大鎮和美鎮、鎮長阮厚爵14日宣布加碼，全鎮9萬多名鎮民每人將可多領到600元現金，盼能實質促進小鎮民生經濟，總計將發出5414萬餘元現金，將在1周內完成行政作業後發放。

截至今年6月底，和美鎮人口數為9萬235人，僅次於南投縣草屯鎮和新竹縣竹東鎮，人口數為全國第3大鎮。和美鎮代表會月初舉行臨時會，決議通過加碼發現金，以振興消費，凡在7月1日（不含）前設籍於和美鎮的全體鎮民，每人都可領到600元。消息一出不少鎮民喜出望外。這是繼外島澎湖縣、金門縣後，全國第1個宣布振興消費券加碼發放現金的鄉鎮。

阮厚爵說，為提倡消費、促進民生經濟，經代表會共同決議，將運用公所預算加碼發現金，讓小鎮經濟更繁榮。和美鎮代會主席林金鐘表示，現金最實在、好用，不必像三倍券搞那麼複雜，還要先自掏腰包1000元買。

阮厚爵強調，鎮公所每年的統籌分配款、總預算約在4.7億元至5億元間，年度剩餘款都達1、2000萬元，年底還將實施路邊停車收費，亦有助於增加財源。這次現金加碼政策，並不會排擠其他預算支出。

公所指出，已擬定發放處理要點，將送代表會審議通過後，依要點實施現金發放作業，預計1個月內就能發放完畢，特殊情形個案，最晚須在11月1日前領取，逾期不再發給，視同放棄。

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(中時電子報)