台南市玉井郵局於等候區排40張座椅，讓領振興3倍券的民眾可以吹冷氣等叫號。（劉秀芬攝）

台南玉井區層林里郭阿伯出門辦事順便領券，8點35分就領好券。（劉秀芬攝）

振興3倍券15日開賣，不少民眾郵局還未開門就前往排隊，台南市玉井郵局7點不到就有人陸續前往排隊，8點15分郵局局長蕭金富見已有20多人排隊，於是先發放號碼牌，8點半一到民眾一進郵局立刻開始領券，現場秩序良好，只是民眾領券後仍聚集討論，鄉下地方不知要去哪裡花費。

郵局為服務領券民眾，將局內等候處重新安排40張座椅，亦在郵局外面搭遮陽帳棚，並在郵局外主動發放號碼券，有志工引導，由於鄉下地區不少高齡行動不便長者，郵局也引導他們到友善窗口快速領券。

玉井郵局表示，除了剛開始領券的民眾等待時間較長，半小時候領券速度加快，加上有人先去辦事再來領券，郵局內等候人數都沒有坐滿椅子，至10點左右已有200人領券。

住層林里88歲郭阿伯7點多就到排隊，8點40分領完券出來開心跟朋友說領到了，郭阿伯說，自已的券想自己領，不想麻煩小孩，所以選擇到郵局排隊。不過也有民眾表示，領劵是很快，但住鄉下領了又不知道要去哪花，真的很麻煩。

(中時 )