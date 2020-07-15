花蓮郵局發放號碼券，等待叫號領三倍券。（王志偉攝）

花蓮郵局備妥號碼券，因事先模擬領券流程，今上午順暢。（王志偉攝）

花蓮郵局局長陳雍宗說，半小時領券約150人，速度順暢。（王志偉攝）

今天是郵局振興三倍券開賣首日，位在花蓮市區的花蓮郵局總局（國安郵局）已經模擬申購流程，8點半開賣，已有排隊人潮，不過領號碼到叫號至領券窗口，大約5分鐘內就可完成，花蓮郵局經理陳雍宗說，有民眾7點多就來排隊，但很快就消化人潮，全縣38個支局申辦情況都平順，隨時都掌握與檢討，有狀況立即可排除。

花蓮市吳先生在櫃台前拿起手機拍下三倍券，他說拍照片留個紀念，問他如何使用券，吳先生表示連同阿媽三倍券，要寄給在北部讀大學的兒子，連同兒子的3千元3人共有9千元，可以當孩子的零用錢，現場劃撥寄給兒子。他還說，因擔心會排很久，所以早點來，沒想到約5、6分鐘就領到券。

花蓮郵局經理陳雍宗說，根據排隊號碼統計，國安郵局大約開賣半小時，消化約150人，也就是每人約5分鐘就可領到券。郵局還貼心準備礦泉水，警方也派員到場戒護。陳雍正說，花蓮全縣有38個支局，配有164600張三倍券，提醒民眾，持健保卡、每人1000元，身分證尾數單號（每周一、三、五、六買）、身分證尾數雙號（每周二、四、六買），18 與 25 日（周六）全日營業，民眾可至郵局辦理三倍券領取業務。另外，每人最多只能領 5 份，若是幫別人代領，記得要帶身分證（身分證號碼以領取人為主），方便郵局登記。

另外，花蓮縣萬榮鄉有三個派出所，包括西林、紅葉、萬榮派出所，因為偏鄉加上部落沒有超商郵局，花蓮警局協助居民領取振興券，一早就有不少居民來領，都說走路就到派出所，提領相當方便，總計3個派出所，預購753件，至7月31日前沒來領預購的振興券，派出所就繳回，因轄區小，倒數幾天會警方也會以電話通知或者到住所提醒居民領券。因警方非金融機構，因此準備驗鈔筆，防止收到假鈔。

(中時 )