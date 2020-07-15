圓展(3669)、圓剛(2417)今早股價連袂走揚！該兩檔個股今年受惠於新冠疫情的宅商機，圓展今年股價漲逾2倍，圓剛也不遑多讓漲了3倍。圓剛、圓展今年股價翻倍漲，對持股的投資人而言，是台股中「正港」的「2倍券」、「3倍券」。

圓展6月營收為2.55億元，年增28.48%，累計上半年營收為11.09億元，年增7.57%；圓剛6月營收為4.63億元，年增80%，累計上半年營收為17.67億元，年增25%。

圓展昨天也宣布5款USB雲端會議攝影機，獲得國際通訊軟體領導品牌ZOOM的官方硬體認證，隨插即用，具有出色的視聽效果，非常適合應用於ZOOM知名的遠端協作視訊會議平台。

取得ZOOM官方硬體認證，產品須經過嚴格的實驗室測試，檢驗音效和視訊品質，確保產品能與ZOOM完美整合。事實證明，圓展的產品品質經得起嚴格考驗；使用者可透過取得認證的圓展USB攝影機，搭配ZOOM的音效、視訊及內容分享功能，輕鬆連線與遠端同步協作。

圓展在6月30日除息後，股價強勢填息再創逾9年新高價，早盤一度站上50元整數大關。

(時報資訊)