特殊學名藥大廠法德藥(4191)旗下抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片(Levetiracetam ER Tablets)獲得美國零售通路龍頭訂單，近期即將出貨，對公司營收產生貢獻。目前美國市場出現缺貨情況，法德藥的美國經銷商接獲零售通路龍頭急單，產品打入該通路後，預期左乙拉西坦緩釋片未來將可為法德藥帶來穩定收益。

法德藥在2012年即取得左乙拉西坦緩釋片的美國藥證，惟當時在美國代工廠製造，報價缺乏競爭力，因此產品並未上市銷售。近期美國市場出現缺貨情況，法德藥透過經銷商接獲美國零售通路龍頭急單，產品將由多次通過美國FDA查核的佛山德芮可製藥生產製造，並儘快出貨。美國零售通路龍頭醫藥專櫃銷售處方藥具有相當的競爭力，法德藥產品進入此通路後，有利於未來的穩定接單。

據統計，左乙拉西坦緩釋片2018年在美國市場銷售規模約為1億美元；中國市場方面，左乙拉西坦是中國抗癲癇用藥的前二大藥品，市場規模約為10億元人民幣，緩釋片原廠藥並沒有在中國上市，目前有兩家學名藥廠取得藥證，但僅有一家學名藥於2019年6月上市銷售，因此緩釋片的成長空間相當大，合計左乙拉西坦緩釋片在中美兩地市場規模超過新台幣70億元。

(時報資訊)