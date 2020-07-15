IC載板及印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）股東常會通過配息約1.09元，今（15）日以每股參考價51.1元除息交易，開盤即上漲2.54％至52.4元、一開盤即完成填息，隨後一路勁揚6.07％至54.2元，早盤維持逾4.5％漲幅。

欣興股價自3月中的23.65元近13月低點一路震盪走揚，7日觸及58.2元的近9年5個月新高，近日高檔修正回測52元支撐，三大法人持續偏多操作，上周買超欣興1萬8378張，本周迄今續買超3805張，其中以外資買超4927張最多、投信則賣超1400張。

欣興6月自結合併營收70.18億元，雖月減4.93％、仍年增7.25％，續創同期新高，帶動第二季合併營收217.09億元，季增5.56％、年增9.97％，改寫同期新高、並創歷史第3高。上半年合併營收422.77億元，年增14.22％，亦續創同期新高。

欣興先前預期第二季載板需求持穩高檔，其他產品需求有望提升，但能見度不明朗，需持續關注疫情對市況需求影響。亞系外資認為，受惠ABF載板及高密度連接板（HDI）需求提升帶動產品組合轉佳，看好欣興第二季營收季增中個位數百分比，實際表現符合預期。

展望今年，欣興董事長曾子章表示，雖面對中美貿易紛爭持續、新冠肺炎疫情衝擊，在大環境不佳情況下，載板供需仍持續吃緊、客戶下單未受影響，欣興載板產能已滿至年底，看好今年營運維持顯著成長。

曾子章指出，雖然載板產能增加，但由於新款載板的層數及面積均倍數成長，在應用面需求爆發性成長下，使載板供需狀況持續吃緊，產業可望維持數年榮景。欣興數年前積極投資載板策略正確，已逐步邁入收割期，今明2年亦有新投資計畫將陸續投入。

(時報資訊)