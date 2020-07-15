技嘉(2376)今早宣布子公司技宸(GIGAIPC)推出業界第一台支援5G通訊模組，並於2020年5月底通過中華電信5G實際場域驗證的嵌入式高效能無風扇工業電腦控制系統，結合多樣化I/O介面，符合工廠自動化、智慧交通、智慧零售、醫療、物聯網邊緣運算等多種產業應用，實現5G時代所需的高運作效率和服務品質。提供客戶在不需要有線上網的情況下，能夠讓內部的作業空間規劃更有彈性。

技嘉今年營收表現亮麗，6月當月營收為71億元，年增92%；累計上半年營收為381億元，年增34%。

各國近年積極佈局5G基礎建設，期望利用5G三大特性(高頻寬、低延遲、大連結)帶動智慧城市、智慧交通、智慧醫療等應用，讓資訊傳輸更加快速即時又能保障隱私安全性問題。

其中以5G的「高頻寬、低延遲」特性能協助「工業4.0」達到遠端即時化，迅速串連機器與設備、人機協同作業，有效提高生產效率及良率，並將數據匯集到邊緣運算工業電腦，做進一步的資料分析，讓製造流程再優化。例如：機器視覺(Machine Vision)、自動導向車(Automated Guided Vehicle)、工廠自動化(Factory Automation)等應用。但當今市面上，僅有5G小基站或IoT Gateway做單純的訊號傳輸媒介，卻未見可以整合5G無線通訊的工業控制運算系統。

因此，技嘉集團子公司技宸(GIGAIPC)推出業界第一台支援5G通訊模組，實現5G時代所需的高運作效率和服務品質。

(時報資訊)