台塑六輕今(15)日早上疑似又出現工安意外，據悉是位於台塑化(6505)的RDS#2出現異常，導致疑似出現爆炸聲，且冒出黑煙，除了六輕自身的消防隊外，雲林縣消防局夜前往支援，初步了解目前無人受傷，目前麥寮廠區正在積極處理釐清中，稍晚將會進一步說明。

由於台塑化原先預計畫第一套輕油裂解廠將在8月中至9月底定檢，煉油廠第三季平均產能利用率79%，後續是否會因突發公安事件有所影響第三季產能利用率，仍須視本次受創的狀況。

(時報資訊)