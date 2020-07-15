日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）股東常會通過配息1元，今（15）日進行除息交易，每股參考價39.75元。紅馬今日開高後量增穩揚，隨後在買盤敲進下飆升8.18％至43元，開盤17分鐘即完成填息。早盤維持逾4％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班。

紅馬2020年6月自結合併營收3.35億元，月減5.38％、年減28.65％。因時序步入淡季，第二季合併營收10.01億元，季減49.22％、年減14.01％，降至4年半低點。不過，累計上半年合併營收29.77億元，仍年增達12.94％，改寫同期次高。

紅馬表示，上半年伴手禮業務受疫情衝擊影響甚大，營收年減達4成。但受惠「Furusato 360」跨平台效益逐步顯現，帶動上半年故鄉納稅業務營收年增達7成、故鄉納稅總捐款金額達22.1億日圓，帶動上半年營收仍年增13％、創下僅次於2017年的同期次高。

展望後市，紅馬對下半年展望維持審慎樂觀態度。針對故鄉納稅業務，公司將持續尋求與其他大型入口網站合作，增加地方自治體滲透率與故鄉納稅回禮曝光度，預期在「Furusato 360」跨平台規模效益持續顯現下，今年故鄉納稅業務可望逐季成長。

伴手禮業務方面，紅馬雖預期短期內不會明顯回溫，但在疫情逐步受控前提下，為促進日本國內觀光復甦，日本政府預計第三季推出「Go To Campaign」補貼計畫，其中將針對旅遊業與伴手禮等產業提出重點補助，待該計畫正式實施後，公司伴手禮業務可望受惠。

(時報資訊)