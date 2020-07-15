英國周二（7月14日）宣佈全面禁止華為5G後，加拿大變成五眼情報聯盟（英、美、澳、紐、加）裏唯一沒有對華為採取措施的國家。加拿大政府及外交官分析這個局勢將給加拿大帶來極大的政治壓力。

據《南華早報》報導，多名加官員分析，英國宣佈終結與華為的關係後，加拿大與華為的合作將面臨極大的政治壓力。前加拿大駐華大使館官員伯頓（Charles Burton）分析，身為五眼聯盟裏唯一沒有禁止華為的國家，現在加拿大若想同意安裝華為5G設備將變得非常困難，不然面臨政治孤立。

伯頓指出加拿大政府一直以來都在「陸的施壓下」支持在5G上與華為合作，但現在的局勢會讓這個立場非常麻煩。他還分析，加拿大政府應該很快也會因美國和盟友的壓力，對華為進行抵制。

同時加拿大民衆和政客對華為的態度也使得政府很難進一步與華為合作。據民調顯示，78%

的加拿大民衆認為政府應該禁止華為。

新冠肺炎疫情影響和孟晚舟事件已將陸加關係極度惡化。此外，被陸拘捕的兩名加拿大人已讓加國民和政客對陸的態度有明顯的反轉。

對於來自内外的政治壓力，加拿大很有可能很快將成為下一個禁止華為5G系統的國家。

(中時電子報)